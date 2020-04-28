* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:02 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на деревню в Ираке, в результате погиб один человек. Об этом 28 апреля сообщается в заявлении вооруженных сил страны.

По последним данным, инцидент произошел в провинции Анбар, расположенной на западе страны. Атака террористов была совершена в районе Валид, убит вождь местного племени Амус, Шейх Талал Матар.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы по-прежнему сохраняют высокую активность.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.