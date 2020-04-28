Улан-Удэ, , 06:08 — REGNUM В Бурятии 28 апреля скончалась третья пациентка с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, женщине было 72 года.

Как отмечается, незадолго до смерти пациентка начала поправляться, а 27 апреля её даже перевели из отделения реанимации. Однако на следующий день женщина скончалась от внезапной сердечно-сосудистой недостаточности.

Напомним, ранее в республике погибли две пожилые женщины с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, у обеих из них были тяжёлые сопутствующие заболевания. Так, у первой скончавшейся пациентки двусторонняя пневмония усугубилась на фоне сахарного диабета второго типа, а также артериальной гипертонии.

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