Екатеринбург, , 05:52 — REGNUM В Екатеринбурге информация одного из благотворительных фондов о том, что в районе железнодорожного вокзала на теплотрассе был найден 11-летний мальчик с инфекционным заболеванием, оказалась фейком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Органы следственного комитета призывают граждан быть более ответственными при опубликовании в открытом доступе сведений, которые могут получить широкий общественный резонанс», — заявили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственное управление СКР по Свердловской области организовало доследственную проверку по факту сообщения в СМИ о том, что на теплотрассе якобы обнаружен 11-летний ребёнок, с инфекционным заболеванием. Также сообщалось о том, что на теплотрассе якобы также находились ещё три беспризорника от 11 до 13 лет.

После проверки информации выяснилось, что она не является достоверной.

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