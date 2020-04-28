Чебоксары, , 05:40 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии возбуждены уголовные дела после телевизионного сюжета, в котором жительница республики рассказала о жестком отношении отца и сексуальном преступлении, когда ей было 14 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Разбирательства начались после того, как в мартовском телешоу девушка рассказала о побоях, когда ей было восемь лет. По данному факту правоохранители завели уголовное дело в отношении её отца: мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего лица»).

Следствие полагает, что в 2010 году злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко обращался с восьмилетней дочерью, «выгоняя её на улицу в нижнем белье и без обуви» в морозы, дергая её за волосы и ударяя головой об стол.

Также следствие проверило информацию о том, что когда пострадавшей было 14 лет (в 2016 году), у неё был первый секс. По данному факту дело заведено в отношении 22-летнего цивилянина (ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). На тот момент подозреваемому было 18 лет.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Порецком районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу об изнасиловании 15-летней школьницы. Насильник получил более десяти лет лишения свободы.

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