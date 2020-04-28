Чита, , 05:45 — REGNUM За последние сутки в России были потушены 170 лесных пожаров общей площадью 10 021 гектар. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным диспетчерских служб лесного хозяйства, проводится активное тушение еще 75 пожаров на площади 60 414 гектаров, что почти в полтора раза превышает площадь лесных пожаров в РФ за прошлые сутки — 43,1 тысяч гектаров.

По площади пожаров по прежнему печальное лидерство сохраняет Забайкалье — свыше 27 033 гектара, прибавка почти 10 тысяч гектаров. Серьёзная ситуация сохраняется в Бурятии, Хакасии, Туве, Иркутской области, Красноярском крае и Амурской области. В этих регионах горят от 2,5 до 10 тысяч гектаров лесов. В Томской области, Хабаровском крае и на Алтае пожары охватили до 500 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 213 лесных пожаров общей площадью 7 747 гектаров были потушены службами лесного хозяйства в России за последние сутки.

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