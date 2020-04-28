Нукуалофа, , 04:23 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 102 километрах к юго-востоку от острова. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Пострадавших не было.

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