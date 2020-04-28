Благовещенск, , 03:48 — REGNUM С начала 2020 года в Приамурье природные пожары происходят в полтора раза чаще, чем в прошлом году. Об этом во время совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас с 30 марта введён на всей территории области пожароопасный сезон. Мы готовились к нему заблаговременно. Была тяжёлая зима, бесснежная, поэтому развернули полностью группировку. В этом году горим в полтора раза чаще, чем в прошлом. У нас в этом году 283 природных пожара зарегистрировано с начала сезона. В прошлом году их было 180», — рассказал губернатор.

При этом он отметил, что в2020 году пожарные действуют более эффективно, чем в прошлом.

«В этом году у нас сгорело 33 тысячи гектаров, в прошлом 40 тысяч. О чем это говорит? Мы в 1,7 раза более эффективно работаем, 92 процента пожаров ликвидируются в первый день», — пояснил Василий Орлов.

Также он рассказал о группировке сил, задействованной в тушении природных пожаров.

«Группировка развернута в достаточном объёме: воздушные суда — 5 единиц, 80 единиц техники, 400 человек задействованы в тушении пожаров. В целом ситуация под контролем, перехода огня на населённые пункты и объекты экономики не допущено, сил и средств достаточно», — рассказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи гектаров тайги горят в Туве.