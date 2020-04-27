Магас, , 23:07 — REGNUM Грузовой автомобиль с 40 тыс. литров алкогольной продукции был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Ингушетии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Грузовик марки «КамАЗ», следовавший из Северной Осетии, был задержан на стационарном посту «Малгобекский» для проверки представителями МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО совместно с сотрудниками ГУ МВД по Ингушетии.

В ходе проверки в автомобиле были обнаружены потайные полости с содержащейся в них прозрачной жидкостью, обладавшей сильно выраженным запахом алкоголя.

Было установлено, что содержащаяся в скрытых полостях жидкость является алкогольной продукцией. Всего на грузовике перевозилось без сопроводительных документов 40 тыс. литров алкоголя. В настоящее время грузовик вместе с грузом изъяты и отправлены на досудебное хранение в АО «Росспиртпром».

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Северной Осетии девяти грузовиков с контрафактным спиртом.

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