Мадрид, , 22:47 — REGNUM Четыре тонны кокаина изъяла полиция Испании на судне, которое шло к берегам Галисии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба национальной полиции страны.

Крупная партия кокаина была изъята в ходе операции против незаконного оборота наркотических средств. Четыре тонны наркотического вещества были обнаружены на судне, идущем под флагом Того к берегам испанского автономного сообщества Галисия.

Судно было перехвачено сотрудниками правоохранительных органов в международных водах. В результате проведённой операции сотрудники полиции задержали 28 членов организованной преступной группы, в том числе были задержаны 15 моряков, являющихся членами экипажа на судне, транспортировавшем наркотики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Испании почти 90 человек за контрабанду гашиша и ввоз нелегалов.

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