Париж, , 22:28 — REGNUM Два сотрудника полиции пострадали в результате наезда на них водителя на легковом автомобиле в пригороде Парижа. Об этом 27 апреля сообщает газета Parisien.

Инцидент произошёл в городе Коломб, расположенном недалеко от французской столицы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW умышленно направил своё транспортное средство на сотрудников полиции.

В результате ДТП пострадали два сотрудника полиции, причинены механические повреждения автомобилю и мотоциклу сотрудников полиции. Один из пострадавших был госпитализирован с переломом ноги.

Водитель BMW был задержан, им оказался 29-летний местный житель. К расследованию произошедшего был привлечён антитеррористический отдел МВД Франции.

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