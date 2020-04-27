Милуоки, США, , 21:57 — REGNUM Пять человек стали жертвами нападения в городе Милуоки (штат Висконсин, США), передаёт 27 апреля CBS.

Бойня по невыясненным пока причинам произошла в одном из домов, где полиция, приехавшая на вызов, обнаружила трупы.

По предварительным данным, среди убитых есть подросток 14 лет. Правоохранителям удалось задержать предполагаемого убийцу, выясняются мотивы и обстоятельства содеянного.

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