Краснодар, , 21:57 — REGNUM Жителей Краснодарского края предупредили о грабителях, использующих при усыплении жертв медицинские маски. Об этом 27 апреля сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, в регионе появились грабители, выдающие себя за волонтёров-распространителей медицинских масок. При получении маски гражданина просят её примерить и он теряет сознание, так как маска пропитана специальным химическим веществом.

Пользуясь беспомощностью жертвы, злоумышленники грабят её. В оперативном штабе граждан призвали к бдительности и рекомендовали не открывать дверь незнакомым людям.

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