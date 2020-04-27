Киев, , 21:42 — REGNUM Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак был задержан по подозрению в нападении на сотрудника полиции в столице Украины городе Киеве. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба полиции города.

Инцидент произошёл вечером 26 апреля. Патрульные остановили автомобиль Mercedes, за рулём находилась депутат городского совета Людмила Костенко и замглавы горадминистрации Слончак. По версии полицейских, Слончак накинулся на сотрудника полиции и нанёс ему телесные повреждения.

Сотрудник полиции был госпитализирован, автомобиль отправлен на штрафстоянку. В отношении Слончака было заведено уголовное дело по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении своего заместителя Слончака с занимаемой должности сразу же после получения информации об инциденте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд на Украине отпустил на поруки радикала Александра Демидова, подозреваемого в нападении на бывшего советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

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