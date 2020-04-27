Волгоград, , 20:39 — REGNUM По факту хлопка в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина, в Волгограде возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 27 апреля. Пострадавший находится в реанимации.

По предварительным данным, мощный хлопок неустановленного боеприпаса раздался в автомобиле 69-летнего мужчины, когда он сел за руль транспортного средства. Пенсионер с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы, за его жизнь сейчас борются врачи.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям покушение на убийство и незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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