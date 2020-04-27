Душанбе, , 20:18 — REGNUM Более 20 заключённых колонии в городе Вахдат с повышенной температурой доставлены в медчасть с подозрением на пневмонию, однако диагноз не подтвердился, сообщает «Азия-Плюс».

По словам начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний минюста Таджикистана Мансурджона Умарова, причиной высокой температуры у заключённых стала ангина.

Умаров отметил, что заболевшие осуждённые держат пост в священный для мусульман месяц Рамадан и во время ифтара (разговения) они выпили холодную воду, что привело к повышению температуры и ангине.

Глава ведомства опроверг слухи о том, что заключённые колонии больны пневмонией.

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Умаров напомнил, что с 31 марта 2020 года во всех исправительных учреждениях страны «в целях профилактики, кроме санитарных мер, проводятся разъяснительные работы по соблюдению норм чистоты и так далее».

По его словам, медицинские маски были распространены как среди сотрудников пенитенциарных учреждений, так и среди заключённых, все колонии и тюрьмы снабжены специальными антисептическими средствами и термометрами. Ранее во всех исправительных учреждениях Таджикистана были запрещены свидания с заключёнными профилактики распространения коронавируса.

Напомним, в Таджикистане на 27 апреля по официальным данным не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, с 25 апреля решением штаба по борьбе с распространением коронавируса в Таджикистане запрещены любые массовые мероприятия, а также объявлены каникулы в школах и детских садах.

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