, 19:47 — REGNUM Следы, напоминающие отверстия от пуль, заметили очевидцы на машине, в которой 27 апреля произошёл взрыв в Дзержинском районе Волгограда. Предположительно, в автомобиле взорвалась ручная граната.

Взрыв прогремел на улице Хорошева, его услышали многие местные жители. Сотрудники спецслужб, прибывшие к месту происшествия, оцепили улицу, здесь работали взрывотехники и представители регионального Следственного комитета, которые не комментируют произошедшее. Очевидцы заметили на водительской двери как минимум четыре отверстия, похожие на пулевые пробоины, сообщает издание «V1.ru».

Движение по улице восстановлено.

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