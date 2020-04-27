Волгоград, , 19:29 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва, который произошёл в автомобиле в Дзержинском районе Волгограда. Об этом 27 апреля сообщает городской новостной портал V1.RU.

Инцидент произошёл на улице Хорошева. По словам очевидцев, взрыв прогремел, когда пострадавший попытался открыть дверь своего автомобиля, припаркованного возле здания кафе.

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, пострадавший является сотрудников МВД в отставке.

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