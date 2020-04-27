Саратов, , 18:52 — REGNUM В Саратовской области один из пациентов, которые получат лечение в стационаре в связи с подтверждением наличия коронавируса, покончил с собой. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

По его словам, пациент уже готовился к выписке. Однако принял решение покончить с собой.

«Органы внутренних дел занимаются расследованием этого случая. Коронавирус в данном решении роли не сыграл», — цитирует чиновника РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 апреля в регионе выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 327 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых зараженных.