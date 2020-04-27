Брюссель, , 19:12 — REGNUM Скончался от коронавирусной инфекции один из последних узников Освенцима. Это произошло в Бельгии, сообщает BBC.

Анри Кичка родился в 1926 году в Бельгии, в еврейской семье, бежавшей из Польши от погромов. После оккупации Бельгии нацистами, он и его отец были направлены на принудительные работы, а вся женская часть их семьи была сразу же уничтожена.

Анри Кичке удалось выжить в Освенциме и через 60 лет он написал книгу воспоминаний о концлагере. Его сын в своем блоге написал: «Микроскопический вирус добился того, в чем не преуспели нацисты. Мой отец выжил в марше смерти. Но сегодня завершился его марш жизни».