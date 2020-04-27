Бомонт, , 19:08 — REGNUM Мэру небольшого городка Бомонт (США, штат Техас) пришлось извиняться перед горожанами за нарушение правил карантина, сообщает телеканал 12NewsNow.

Бекки Эймс зашла в открытый для нее салон красоты, несмотря на то, что такое посещение являлось нарушением порядка в период пандемии коронавируса. Ей пришлось приносить извинения перед разгневанными горожанами, которые заметили ее проникновение в салон.

Эймс пояснила, что ей не стоило этого делать, но зашла только для того, чтобы пополнить запас ацетона, ведь ей нечем было снять лак с ногтей. В своей ошибке она очень раскаивается, ведь, по ее словам «избранный на высокий пост должен придерживаться более строгих стандартов поведения».