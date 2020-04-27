Абакан, , 18:24 — REGNUM Официально подтверждены ещё два летальных случая у пациентов с COVID-19 в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в республиканском министерстве здравоохранения.

В Республиканской клинической инфекционной больнице умерла женщина 1952 года рождения. Она имела тяжёлое хроническое заболевание.

В хирургическом корпусе Черногорской межрайонной больницы скончался мужчина 1965 года рождения.

«Был не контактный. Доставлен в больницу с пневмонией. Пробы на COVID-19 дали положительный результат», — говорится в сообщении минздрава.

Окончательный диагноз выставят после патологоанатомического исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля всего в Хакасии подтверждено 184 случая заражения коронавирусом в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Абакане — 102 случая. В стационаре лечатся 104 человека, на амбулаторном лечении находятся 58 человек. Ранее было известно о пяти умерших пациентах с коронавирусом.

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