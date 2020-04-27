Ярославль, 27 апреля 2020, 17:47 — REGNUM В Ярославле закрыт детский сад № 6 из-за коронавируса, выявленного у одного из родителей. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.
Все помещения детского сада будут продезинфицированы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее по тем же основаниям были закрыты два детских сада в Тутаевском районе.
Сейчас в Ярославской области в сады принимают детей только тех родителей, которые работают на системообразующих предприятиях.
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