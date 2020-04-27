Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Из Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» в Петербурге сбежал уроженец Дагестана с подтвержденным коронавирусом. Теперь его разыскивает полиция.

Речь идет о пациенте отделения травмотологии, 29-летнем уроженце Махачкалы, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Впрочем, сообщение о его исчезновении поступило в полицию еще в субботу, 25 апреля, утверждает издание. Сведения о беглеце переданы не только в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, но и правоохранителям Дагестана.

По одной из версий, он мог сбежать из закрытого на карантин учреждения во время доставки еды или лекарств.

Напомним, НИИ им. Вредена находится на карантине с 8 апреля, когда в учреждении зафиксировали COVID-19 у пациентов. В результате на одном из отделений заразились все медики, так как и врачи, и пациенты оказались заперты в одном здании без возможности развести потоки.

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Накануне исполняющий обязанности директора центра травматологии и ортопедии им. Вредена Андрей Черный сообщил, что в здании завершается монтаж санпропускника, после чего работа вернется «на обычные рельсы».

По его словам, к 25 апреля первые 20 пациентов с двумя отрицательными анализами уже выписались, более 100 пациентов были переведены в другие инфекционные стационары города.

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