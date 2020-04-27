Казань, , 17:32 — REGNUM В Казани по итогам первого квартала 2020 года зарегистрированы 24 ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба городской администрации. 25 детей получили травмы разной степени тяжести. Водители нарушают правила и превышают допустимую скорость движения во дворах, которая ограничена 20 км/ч.

В апреле 2020 года уже пострадало несколько детей. Так, 12 апреля по улице Побежимова во дворе дома №46 водитель наехал на пятилетнюю девочку, которая выбегала из-за припаркованных автомобилей. Ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом костей левой голени. 23 апреля под колеса машины попал четырехлетний мальчик на самокате, катавшийся по дворе дома №1 по улице Театральная. Ребенок получил сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Дети не должны оставаться без присмотра родителей, напоминает ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три человека, в том числе один ребёнок, пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Татарии. По предварительным данным, легковой автомобиль совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.

Читайте также: Ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Татарии