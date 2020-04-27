Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 17:11 — REGNUM На Ямале по факту жёсткой посадки вертолета Ми-26Т возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, авиапроисшествие случилось 25 апреля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Вертолет Ми-26Т авиакомпании «Абакан Аэр» выполнял рейс по маршруту Уренгой — месторождение Ванкор.

При заходе вертолёта на вынужденную посадку на площадку «Ротор 40» месторождения Русское произошла вибрация правого двигателя. Ми-26Т не долетел до площадки 20 метров. При касании хвостовой балки о снег вертолёт завалился на правый борт. В Ми-26Т находилось восемь человек, четверо из них — члены экипажа. В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Следствие полагает, что причинами авиапроисшествия стали ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолёта, а также неблагоприятные погодные условия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие причинение крупного ущерба»).

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