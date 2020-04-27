Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Полицейские пресекли нарушения порядка, которые допустили иностранные гражданев центре временного содержания в поселке Кольцово (Екатеринбург). Об этом заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Горелых, мигранты решили нестандартным образом привлечь к себе внимание. Иностранцы причинили себе колюще-режущие повреждения. Дебоширы находились в разных комнатах. Все они подлежат депортации, но из-за ограничений международного сообщения остаются в спецприёмниках.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции Екатеринбурга. Также была вызвана неотложка, она оказала необходимую помощь. Госпитализации не потребовалось.

«Они добивались того, чтобы их отправили на историческую родину. Но границы закрыты, это невозможно сделать. Также они хотели, чтобы им выдали современные гаджеты для общения с родственниками в других странах», — сказал полковник.

По действующим правилам центра, находящимся там мигрантам можно связываться с родственниками только в определенное время под контролем представителей спецприемника.

Также в спецприемник выехали начальник отдела по вопросам миграции главка МВД Ольга Петрова, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров, свердловская омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«По факту инцидента проводится проверка, по ее итогам правоохранительные органы примут обоснованное решение», — добавил Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса было ограничено международное авиасообщение.

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