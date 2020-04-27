Турочакский район, Алтай, , 16:34 — REGNUM Пожар в трёхвартирном жилом доме в селе Кебезень на Алтае унёс жизни двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, трагедия произошла 26 апреля.

В результате огонь уничтожал все три квартиры, а также надворный постройки на площади 184 квадратных метра. При этом погибли двое — женщина 1969 года рождения и мужчина 1958 года.

«Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении», — отметили в ведомстве.

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