Луга , Ленинградская область, , 16:33 — REGNUM Три обгоревших тела обнаружили на пепелище в деревне Хомировичи Лужского района Ленинградской области после пожара в жилом доме. Органами СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пожаре поступило 05:24 мск в понедельник, 27 апреля. Как сообщили в региональном Главке МЧС, горел дом на площади 94 кв. м. В 06:39 мск пожар был ликвидирован силами восьми пожарных на двух единицах техники.

Личности погибших, чьи изуродованные огнем останки найдены на месте пожара, пока не установлены.

«Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий, в том числе — причины пожара и лиц, виновных в произошедшем», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).