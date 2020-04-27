Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM В Ростовской области скончались ещё два пациента, у которых подтверждён коронавирус. Появившуюся в ряде интернет-изданий информацию подтвердили в региональном пресс-центре 27 апреля.

«Факт смерти пациентов подтверждён. О причинах смерти можно говорить только после проведения соответствующих исследований», — прокомментировали сообщение в облправительстве.

Известно, что трагедия произошла в моногоспитале для пациентов с SARS-CoV-2 в Волгодонске. Скончались 59-летний житель хутора Потапов Волгодонского района и 92-летний житель Мартыновского района.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о смерти двоих пациентов ростовской горбольницы №1 имени Семашко с подтверждённым коронавирусом. Один из умерших — гражданин Китая.

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