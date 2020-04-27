Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM На Среднем Урале с 1 по 5 мая пройдёт профилактическая акция дорожной полиции «Безопасная дорога». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Мероприятие запланировано в связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине пьяных водителей.

Так с начала введения в Свердловской области режима «самоизоляции» сотрудники дорожной полиции зарегистрировали 12 таких ДТП, в которых два человека погибли, а ещё 22 гражданина были травмированы.