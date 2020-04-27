Ульяновск, , 15:50 — REGNUM В ульяновском парке повреждены два баннера, посвящённых 75-летию Победы. С соответствующие сообщением в полицию обратился предприниматель, говорится на сайте управления МВД по Ульяновской области.

Были испорчены два баннера, подготовленных к юбилею Победы и размещённых на территории парка Молодёжный в Засвияжском районе Ульяновска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний безработный ульяновец. По предварительным данным, он ночью вместе с двумя приятелями был на территории парка.

«Будучи в нетрезвом виде, из хулиганских побуждений он изорвал два баннера, посвященных 75-летию Победы», — говорится в сообщении.

Ущерб оценивается в 8,5 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 23 на 24 марта 2020 года на стенах двух торговых центров в Ульяновске были написаны нецензурные слова. По подозрению в преступлении была задержана группа студентов из Ульяновска и Казани, которая, как полагает следствие, в нетрезвом виде разъезжали на машине по центральным улицам города.

Читайте также: В Ульяновске задержали группу студентов, исписавших торговые центры