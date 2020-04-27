Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, , 15:22 — REGNUM Причиной обрушения пешеходного моста в поселке Борисоглебский Ярославской области является штормовой ветер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM пешеходный мост через реку Устье обрушился 22 апреля. Как установила специальная комиссия из-за сильного ветра на объекте оборвались вантовые конструкции, из-за чего два пролета оказались в реке, на оставшихся повреждено асфальтовое покрытие.

Рухнувший мост ГУ МЧС по Ярославской области

«Сейчас органы местного самоуправления определяют специализированную подрядную организацию, которая обследует мост и даст все рекомендации по дальнейшим действиям. Правительство области готово оказать всестороннюю помощь местным властям, когда будет получена точная информация об объемах и стоимости необходимых работ», — заявил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев.

Точно известно, что рухнувшие пролеты на данный момент нельзя поднять из-за половодья.

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