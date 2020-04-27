Калуга, , 21:06 — REGNUM 33-летний мужчина, 14 лет находившийся в федеральном розыске по подозрению в серии краж автомобилей из калужских гаражных боксов, совершенных в составе организованной группы, был задержан полицейскими на территории Воронежской области, где он проживал в последнее время, и доставлен в Калугу. Об этом 27 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

С 2006 года автовор скрывался от правоохранительных органов. В настоящее время в отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина подозревается в 14 эпизодах преступной деятельности. Его может ждать наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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