Березники, Пермский край, , 15:11 — REGNUM В Березниках Пермского края вечером 26 апреля произошло ЧП на стройплощадке жилищного комплекса «Любимый». При строительстве школы во время бетонирования перекрытия произошло обрушение опалубки на нижележащую отметку, сообщает пресс-центр администрации города.

На строительной площадке находился 21 работник. Один из них оказался под завалами упавших конструкций.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Состояние его здоровья медики оценивают как средней степени тяжести.

На место происшествия выезжал глава Березников Сергей Дьяков, сотрудники управления гражданской защиты. Для выяснения причин обрушения создана спецкомиссия, в состав которой вошли представители трудовой инспекции, минстроя региона и проектных институтов.