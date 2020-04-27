Донецк, , 15:12 — REGNUM На западной окраине Донецка в шахте имени А. А Скочинского произошёл обвал породы, сообщила 27 апреля пресс-служба МЧС ДНР.

«Горноспасатели оказали помощь горнорабочему 1976 года рождения, получившему травму в результате обрушения породы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР отметили, что на шахтёра рухнула глыба примерно 1,5 метра на 0,5 метра и травмировала бедро. Сначала ему диагностировали сильный ушиб, а позже выявили перелом.

«Он находится на лечении, угрозы жизни нет», — заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше под завалом погиб 41-летний шахтёр. Двух горняков удалось спасти.

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