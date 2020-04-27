Гейта, Танзания, , 15:13 — REGNUM Учителя в муниципалитете Гейта на северо-западе Танзании вынуждены бежать из служебного жилья из-за волны нападений. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление члена совета района Каньяра.

Выступая на заседании городского совета муниципалитета Гейта Мапанде Энок заявил, что учителя сталкиваются с нападениями из-за суеверий. Он сообщил, что неизвестные избивают учителей розгами, а впоследствии зачастую выставляют на улицу.

В связи с этим Энок призвал перенести служебное жилье учителей с территории школ, которые расположены вдали от жилых районов, в города. Он заявил, что в текущей ситуации проживание учителей на территории школ представляет опасность для их жизни.

Мэр муниципалитета Гейта Модест Алполнари подтвердил наличие данной проблемы, призвав жителей района прекратить совершать нападения на учителей, поскольку это подрывает усилия правительства по предоставлению учителям достойных условий труда.