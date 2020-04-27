Калуга, , 19:13 — REGNUM В Калуге три гражданина Узбекистана обвиняются в сбыте наркотических средств, сообщила 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Следствием установлено, что в 2019 году граждане Узбекистана вступили в организованную преступную группу, созданную неустановленным лицом. Обвиняемые получали от руководителя группы информацию о тайниках с героином, забирали наркотик и расфасовывали. Затем наркотики помещали в произвольно выбранные тайники и сообщали о них руководителю, получая денежное вознаграждение.

В ходе расследования данного уголовного дела полицейскими изъято более 250 граммов наркотиков. Уголовное дело направлено в суд. Если вина подозреваемых будет доказана, их ждут длительные сроки лишения свободы.

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