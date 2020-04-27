Рыбинск, Ярославская область, , 14:47 — REGNUM В городе Рыбинск Ярославской области в больницу поступила пациентка с панкреатитом, которая не сообщила врачам, что может быть инфицирована SARS-CoV2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Женщина не является жительницей Ярославской области, ее доставили в городскую больницу №2 имени Пирогова с острой формой панкреатита.

Больница имени Пирогова Рыбинск-40

«Пациентка скрыла от медиков, что находится под подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Незадолго до приступа у нее был взят анализ на COVID 19. Он показал положительный результат, когда женщина проходила лечение в отделении больницы», — отметили в региональном оперативном штабе.

Женщину перевели в инфекционное отделение больницы. Часть отделения терапии закрыта, медики, контактировавшие с больной, помещены в карантин. Как ранее сообщало ИА REGNUM роженица, доставленная в больницу №1 города Рыбинска, скрыла наличие у нее коронавирусной инфекции. О ее диагнозе стало известно только после родов, потому врачи их принимавшие и медики «Скорой помощи» также отправились на карантин.

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