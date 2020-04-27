Москва, , 14:27 — REGNUM Сотрудники полиции задержали двух граждан, подозреваемых в мошенничестве с продажей цифровых пропусков, сообщается 27 апреля на официальном сайте МВД Медиа.

Злоумышленники разместили сообщение в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период самоизоляции. Стоимость одного пропуска составляла 3,5 тысячи рублей. После получения денежных средств, злоумышленники переставали выходить на связь.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, что в Москве из-за опасности распространения коронавируса действует пропускная система. Цифровые пропуска можно получить бесплатно на официальном сайте мэра Москвы или с помощью других легальных сервисов.