Саранск, , 14:26 — REGNUM В отношении одного из заместителей главы управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по Мордовии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Мошенничество», «получение взятки»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, чиновник путем обмана должностных лиц одной из колоний похитил изделия из дерева — шахматы и нарды, ущерб составил около 200 тыс. рублей.

Кроме того, подозреваемый с угрозами дисциплинарных взысканий потребовал от руководства другой колонии передать пиломатериалы, деревянные конструкции и металлические изделия на общую сумму около 60 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области в текущем месяце 13 должностных лиц управления ФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности. В ходе проверок нарушения были найдены в колонии №18, СИЗО-2, психбольнице и тюрьме. В колонии выявили недочёты при удержании из зарплаты осуждённого денег по исполнительному листу и некоторые другие. В СИЗО на одного человека в камере приходилось менее четырёх квадратных метров. В психбольнице оказалось ненадлежащим материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение пациентов, а в тюрьме — нарушения требований закона о раздельном содержании разных категорий осуждённых.