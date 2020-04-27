Саратов, , 14:33 — REGNUM Следственные органы Саратова проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Предварительно удалось установить, что 24 апреля 2020 года в садовом товариществе «Мичуринец» в Заводском районе Саратова днем произошло возгорание деревянного дачного строения. По словам очевидцев, в здании находился мужчина на вид около 55 лет. Участок принадлежал одному из родственников потерпевшего. Пожарные потушили огонь, после чего обнаружили тело мужчины со следами термического воздействия. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Причина возгорания выясняется. Для более точной причины установления смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пожара в своем доме в Саратовской области погибла 93-летняя женщина. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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