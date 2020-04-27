Боровск, Калужская область, , 21:10 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Боровского района, который подозревается в покушение на убийство. Об этом 27 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 4 апреля подозреваемый, находясь у себя дома, в ходе конфликта с 22-летним знакомым нанёс ему не менее восьми ножевых ранений, причинив тяжкий вред его здоровью. В квартире на тот момент также находились две девушки. Потерпевший был доставлен в больницу. Врачам удалось спасти жизнь молодого человека. Находившиеся на месте преступления девушки и подозреваемый сообщили следственной группе, что потерпевший сам причинил себе повреждения. Однако слова свидетелей выглядели неправдоподобно, так как локализация и количество повреждений на теле у потерпевшего заставили усомниться в их искренности. В связи с этим следствием проверялась версия о покушении на убийство. Через несколько дней врачи позволили следователям пообщаться с потерпевшим, который сообщил, что удары ножом ему нанёс находившийся в квартире знакомый в ходе личного конфликта.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, по делу назначены экспертизы. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если вина подозреваемого будет доказана судом, то ему грозит наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет.

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