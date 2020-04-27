Курагинский район, Красноярский край, , 14:19 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края обнаружено тело без вести пропавшего мужчины, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в региональном ГУ МВД.

В полицию позвонил местный житель. Он сообщил, что на реке Сисим в 40 км ниже по течению реки от участка «Сейба» обнаружил тело мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Личность погибшего идентицифирована с помощью дактилоскопической экспертизы. Им оказался сотрудник золотодобывающего предприятия — мужчина 1987 года рождения, пропавший без вести в октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Курагинском районе Красноярского края произошла в октябре 2019 года. В результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели «Сисим» пострадали десятки человек. 17 человек погибли, трое считались пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае остановили поиски пропавших на реке Сейбе