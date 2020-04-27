Тбилиси, , 14:19 — REGNUM

Сотрудники центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии в сотрудничестве с администрацией по борьбе с наркотиками минюста США выявили организованную группу наркопреступников и изъяли у них до 40 кг героина. По информации МВД Грузии, оперативно-следсьвенные мероприятия проводились в течение двух месяцев, и в них участвовали представители генпрокуратуры Грузии, департамента полиции Аджарии и службы доходов и таможенного департамента минфина Грузии.

В результате совместной операции были задержаны двое граждан Болгарии, у которых и были изъяты 40 кг наркотического вещества «героин».

Следствием установлено, что обвиняемые из Армении незаконно завезли в Грузию 40 кг героина с целью его дальнейшего вывоза в Европу и хранили наркотик в Батуми, в специально устроенном месте.

Изъятый при обыске квартиры, в которой проживали граждане Болгарии, героин стоит около $2 млн. Задержанным грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение. Расследование проводит МВД Грузии, говорится в сообщении.