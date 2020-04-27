Шемышейский район, , 14:06 — REGNUM Житель Шемышейского района Пензенской области обвиняется в совершении убийства, угона, заражении несовершеннолетнего ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что 25-летний ранее не судимый житель села Козловка в августе 2019 года без насилия и принуждения совершил половой акт без контрацептивов с девушкой, не достигшей к тому моменту 16-летнего возраста. Это послужило причиной заражения потерпевшей ВИЧ-инфекцией, так как мужчина был переносчиком этого заболевания, положительные результаты он получил еще в 2018 году.

Помимо этого, обвиняемый в сентябре прошлого года поссорился с односельчанином, который отказал ему в поездке на своем автомобиле. Мужчины остановились на обочине, в результате завязалась драка на территории яблоневого сада в селе Азрапино. Обвиняемый нанес потерпевшему удары кулаком и ногами по лицу, после которых он упал на землю. Затем злоумышленник взял из бардачка хозяина машины складной нож и нанес несколько ударов, мужчина скончался на месте. С помощью знакомого, ставшего свидетелем преступления, оттащил труп в глубину сада, а после скрылся на автомобиле убитого.

После задержания дал признательные показания, от которых впоследствии отказался. Дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 23-летний местный житель окажется на скамье подсудимых за сексуальную связь с несовершеннолетней, чей возраст младше 16 лет, и заражение ее ВИЧ-инфекцией.

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