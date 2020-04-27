Барселона, Испания, , 14:00 — REGNUM В Барселоне полиция Испании задержала гражданина Украины, находившегося в международном розыске. Об этом сообщили 27 апреля в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что во время ареста у мужчины обнаружили пневматический пистолет. На Украине беглеца обвиняют в грабеже, угоне автомобиля, вандализме и похищении людей.

В феврале 2016 года подозреваемый мог участвовать в похищении ведущей одного из телеканалов. Он также может быть причастен к погрому в спортивном клубе, в ходе которого пострадали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали представителей украинских спецслужб, которые планировали теракты на территории РФ, а также вербовку российских граждан.

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