Москва, , 13:55 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил до 30 мая домашний арест бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову, обвиняемому в растрате порядка 700 млн рублей, сообщает 27 апреля ТАСС со ссылкой на адвоката Конькова Анну Коткову.

«Басманный районный суд Москвы сегодня продлил на месяц, до 30 мая, домашний арест Павлу Алексеевичу [Конькову]», — сказала Котова.

По ее словам, они также будут подавать апелляцию в Мосгорсуд с просьбой разрешить подсудимому прогулки, встречи с семьей, а также амбулаторное и стационарное лечение, связанное с хроническим диабетом Конькова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Павел Коньков, занимавший пост губернатора Ивановской области до октября 2017 года, был задержан в рамках уголовного дела о хищении 700 млн рублей в конце мая 2019 года. В марте 2020 его перевели под домашний арест.