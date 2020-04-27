Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростовской области 16-летнего подростка подозревают в краже, а его 28-летнего товарища — в разбое, совершённом в доме 77-летнего пенсионера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 апреля.

Инцидент произошёл в посёлке Тарасовский около 22:00 мск 13 апреля 2020 года. По предварительному сговору, подозреваемые проникли в дом к пенсионеру. Подросток похитил бутылку коньяка, затем скрылся. 28-летнего злоумышленника хозяин дома застал, однако тот оказал сопротивление — несколько раз ударил пожилого мужчину кирпичом по голове.

Оба преступника арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.