Чебоксары, , 13:41 — REGNUM МВД по Чувашии отреагировало на конфликт, который несколько дней назад произошёл в чебоксарском парке и облетел социальные сети. В центре оказалась женщины, которые очень эмоционально отреагировали на замечание полицейских о нарушении режима самоизоляции.

По данным полиции, гуляющая в парке чебоксарка в ответ на замечание стражей порядка «стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт». По данному факту были составлены протоколы по признакам нарушения, предусмотренные ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций») и по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти»).

«В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а её родственница укусила участкового уполномоченного», — говорится в сообщении.

Полицейский отделался ссадинами.

В МВД по Чувашии отмечают, что материалы переданы в следственный комитет СКР по республике «для принятия процессуального решения».

Напомним, что республике действует режим повышенности готовности и самоизоляция касается всех жителей. Из дома разрешается выходить в магазин за товарами первой необходимости и продуктами питания, в аптеку, для выгула собаки или выноса мусора. Тем, кто продолжает работать, необходимо иметь при себе справку от работодателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 27 апреля официально заражение коронавирусом подтверждено у 463 человек, восемь пациентов (все — пожилые граждане) скончались, 47 человек выписаны.