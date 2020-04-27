Барнаул, , 13:31 — REGNUM В связи с предстоящими майскими праздниками и карантинными мероприятиями, связанными с эпидемией коронавируса, в Алтайском крае решили ужесточить пропускной режим. Как сообщает официальный сайт региона, на границах с Республикой Алтай, Кемеровский и Новосибирской областью оборудуют пропускные пункты. Тех, кто поедет на Алтай на пикники, будут предупреждать о том, что по возвращению домой гости региона будут вынуждены уйти на двухнедельный карантин.

«С 1 мая введем более жесткие меры — по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать. Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы.

Такой же режим будет введен и у наших соседей в Новосибирской области, в Кемеровской области и Республике Алтай он уже введен. Люди, выезжая из региона, будут понимать, что возвращаться им придется уже через двухнедельную изоляцию», — рассказал губернатор Алтайского краяВиктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявили уже более 300 случаев заражения коронавирус на инфекцией. Больше всего зараженных оказалась в Барнауле, на втором месте — Змеиногорский район. Вспышка заражения произошла на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы». Властям пришлось ужесточать карантинные меры в этом районе.

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